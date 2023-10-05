Заступник голови МВС назвав кількість зниклих безвісти через війну

Наразі в пошуку перебувають понад 26 тисяч людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі національного телемарафону 5 жовтня.

«З них (зниклих безвісти – ред.) 11 тисяч – це цивільні, і близько 15 тисяч – це військові» – уточнив він.

Тимченко також прокоментував передачу розшуку зниклих безвісти від Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій до МВС. Він зазначив, що його відомство «взяло все найкраще, що було створено в Мінреінтеграції», а також створило власний call-центр для родичів зниклих безвісти.

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Також МВС видає витяги з реєстру зниклих безвісти та співпрацює з Національною поліцією та Головним управлінням розвідки, які займаються координацією пошуку, додав він.

«Що стосується МВС, ми обліковуємо всю інформацію, ведемо реєстр. На сьогодні близько 9 тисяч рідних, сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти за особливих обставин», – заявив заступник міністра.

У вересні Кабінет міністрів передав повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин, Міністерству внутрішніх справ.

Як повідомляв Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.