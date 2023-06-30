Військовий зник безвісти: куди звертатися? Коротка інструкція

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. За словами державного уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти Олега Котенка, ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим. Але зазвичай першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) часто отримує поштою і в месенджерах звернення з проханням допомогти з пошуком. Тому ми зібрали найважливішу інформацію – як діяти, щоб якнайшвидше знайти зниклого захисника.

Що необхідно зробити в першу чергу

Звернутися до Територіального центру комплектування (колишній військкомат), від якого була мобілізована особа, чи до військової частини. Там повинні підтвердити або спростувати статус військового (полонений чи зниклий безвісти).

(колишній військкомат), від якого була мобілізована особа, чи до військової частини. Там повинні підтвердити або спростувати статус військового (полонений чи зниклий безвісти). Звернутися із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України . Також можна надіслати лист на електронну пошту: rozshuk_znyklyh@police.gov.ua та зателефонувати на гарячу лінію (0894) 200-18-67 або 0 800 212 151.

. Також можна надіслати лист на електронну пошту: rozshuk_znyklyh@police.gov.ua та зателефонувати на гарячу лінію (0894) 200-18-67 або 0 800 212 151. За кожним фактом зникнення поліція відкриває справу, яка реєструється в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР). Обов'язково зафіксуйте реєстраційний номер заяви, а також заберіть витяг із ЄРДР, де буде зазначено ПІБ слідчого.

Важливо! Заяву може подати будь-яка особа. Не обов'язково родич.

Ймовірно, на цьому етапі вас попросять здати генетичний матеріал для експертизи ДНК. Це прискорить пошук.

Якщо поліцією встановлюється факт, що захисник перебуває в полоні або є докази його смерті – тоді поліція передає за підслідністю цю справу до СБУ для продовження досудового розслідування. Родині варто звернутися до СБУ, щоб дізнатися контакти слідчого у справі, аби комунікувати надалі з ним.

Після поліції зателефонуйте на гарячу лінію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та подайте туди заявку на розшук. Номер: 0-800-339-247 або +38(095)-896-04-21 (для дзвінків з-за кордону через месенджери Viber, WhatsApp, Signal).

Майже у всіх обласних центрах діють регіональні представництва Офісу уповноваженого. Їхні контакти можна знайти тут.

Нацполіція та Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин безпосередньо займаються розшуком зниклих захисників. Ці два органи користуються спільним електронним реєстром зниклих осіб, куди стікається вся встановлена інформація. Крім того, вони отримують дані від Міністерства оборони, яке має свої групи з пошуку загиблих, та від служб, що займаються поверненням військовополонених.

Ще ви можете зателефонувати в Національне інформаційне бюро (НІБ) за коротким номером 1648 або +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону). Усі способи зв'язку тут. Ця служба теж збирає, обробляє та фіксує інформацію про осіб, зниклих безвісти, незаконно переміщених, полонених та загиблих.

Сюди можна подати заявку на розшук, звернутися за консультацією, алгоритмом дій, уточнити чи повідомити інформацію. Інформація, подана до НІБ, потрапляє до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими при ГУР Міноборони.

Куди ще варто звертатися

До Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ за телефонами (067) 650-83-32, (098) 087-36-01, або ж надіслати листа на електронну адресу: united.centre.ssu@gmail.com

за телефонами (067) 650-83-32, (098) 087-36-01, або ж надіслати листа на електронну адресу: united.centre.ssu@gmail.com Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє під координацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України: 0 800 300 529 (безкоштовно всередині країни), +38 (044) 390 43 90 (з-за кордону за тарифами оператора). На сайті штабу ви можете знати докладну, покрокову дорожню карту для родичів зниклих безвісти військових та військовополонених.

Далі родичам рекомендовано звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155. Контакти є на сайті організації. Ця організація веде власний реєстр та іноді може відвідувати людей у полоні (про такі візити вона має повідомити родичам).

Також можна підготувати звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН. Скласти такі звернення допоможуть в Офісі уповноваженого з питань, зниклих безвісти за особливих обставин.

Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, рекомендує родичам подавати заявки в усі офіційні установи, які займаються питаннями осіб, що розшукуються.

Яку інформацію про зниклого військового знадобиться підготувати:

ПІБ, дата народження, номер мобільного телефону. Копія паспорта, військового квитка. Військова частина, де проходив службу або територіальний центр комплектування, звідки призивався. Посада/звання, військово-облікова спеціальність (якщо відома). Дата зникнення. Дата, час, спосіб останнього зв'язку. Місце зникнення, обставини зникнення (якщо відомо). ПІБ та контакти товаришів по службі. Фотографії, опис особливих прикмет (татуювання, шрами, родимі плями, імпланти, переломи тощо) Додаткова інформація: фото, відео, свідчення інших осіб, які підтверджують можливе перебування в полоні або загибель (якщо володієте) чи будь-яка інформація, яка може допомогти з розшуком.

Як родичі самостійно можуть допомогти розшуку:

Поговорити з побратимами, які служать у тому ж підрозділі, або брали участь у тих бойових діях, під час яких зник захисник.

Переглядати фото, відео та дописи на російських пропагандистських ресурсах, де викладають інформацію про українців, які потрапили в полон або загинули.

Зустрітися з колишніми військовополоненими, що повернулися з полону. Поговорити з ними, показати фото, відео людини, яка розшукується.

Бути на зв'язку та відстежувати в месенджерах, чи не з'явився номер в мережі.

Що не варто робити:

Публікувати в соціальних мережах або надсилати стороннім особам фото зниклого військовослужбовця, особливо в військовій формі.

Публікувати його особисті дані, номери військової частини, бригади, де проходить службу, звання, місце зникнення.

Ці дані збирає загарбник та шахраї.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.