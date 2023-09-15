Україна повернула тіла ще 51 загиблого військового – координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю повідомив про повернення тіл 51 загиблого українського військового.

«Українською стороною здійснено низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51-го загиблого оборонця. Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС», – йдеться в повідомленні штабу у фейсбуці.

За даними відомства, з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла 1832 українських військових.

Наприкінці серпня повідомлялося, що в Україну повернули тіла 84 загиблих військовослужбовців.