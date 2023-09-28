Рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15% – МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за всіма основними видами злочинів ситуація в Україні контрольована.

«Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни з сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів впала на 10-15 відсотків», – цитує Клименка сайт МВС з посиланням на ефір телемарафону.

Водночас Клименко зазначив, що спостерігається ріст шахрайств.

«Думаю, на майбутнє виклик повністю державі. Тому ми розширюємо підрозділи кіберполіції і кримінального аналізу», – зазначив він.

Відзначив міністр і боротьбу з розповсюдженням наркотиків.

Раніше в МВС вже казали, що від початку повномасштабного вторгнення рівень злочинності в Україні знизився. Водночас зафіксувано десятки тисяч звинувачень у воєнних злочинах проти російських військових.