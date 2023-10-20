Пресслужбу Міноборони замість Ганни Маляр очолив офіцер та письменник Ілларіон Павлюк

Управління преси та інформації в Міністерстві оборони України очолив офіцер, письменник та продюсер Ілларіон Павлюк, про що він сам повідомив у фейсбуці.

Павлюк зазначив, що завершив службу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, і перейшов на нову посаду.

«Приймаю нову посаду начальника Управління преси та інформації Міністерства оборони. Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність. Дякую міністру оборони за те, що повірив в мене й мою команду», – написав Павлюк.

18 вересня уряд звільнив з посад шістьох заступників міністра оборони, в тому числі і керівницю пресслужби Ганну Маляр.