Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони

Кабінет міністрів призначив трьох заступників міністра оборони, повідомив представник уряду у Верховній Ради Тарас Мельничук 5 жовтня.
Заступниками міністра стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер, Дмитро Кліменко.
Призначення прокоментував міністр оборони Рустем Умєров. Він навів дані про новопризначених:
- Іван Гаврилюк – заступник з питань військово-технічної політики, з квітня по серпень 2022 року був головою робочої групи України в координаційному центрі по наданню допомоги у Німеччині, до того займався логістикою ЗСУ. Його основним завдання стане «розвиток озброєння та військової техніки Сил оборони, перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО та тісне співробітництво з країнами партнерами»
- Дмитро Кліменков – заступник з питань закупівель, до того працював комерційним директором «Укртрансгаз», раніше працював першим заступником голови Фонду держмайна, директором з інфраструктури та логістики МАУ та керівником крупних проєктів у компанії Ericsson. Його пріоритети: «стандартизація, систематизація, дієвий контроль та цифровізація закупівель, створення поетапного алгоритму закупівель та контролю, повноцінний запуск Агенції нелетальних закупівель»
- Станіслав Гайдер – заступник з питань інституційного розвитку, раніше керівник цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції, керував запуском Антикорупційного порталу, Реєстру корупціонерів, Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції. Його напрямком роботи буде «розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність»
Раніше Кабінет міністрів призначив Юрія Джигиру, Наталію Калмикову та Катерину Черногоренко заступниками міністра оборони.
У вересні уряд звільнив шістьох заступників міністра оборони, а також держсекретаря Міноборони України.
Верховна Рада 6 вересня підтримала призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.
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