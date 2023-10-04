Лубінець: влада РФ відкрила центр військово-патріотичного виховання дітей у Криму

У окупованій Євпаторії в Криму російська влада відкрила навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання дітей на базі дитячого оздоровчого табору «Гагарін». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Центр отримав назву «Авангард». У першу зміну центр прийняв, за даними російської адміністрації, 100 учнів 9-11 класів. До 6 жовтня підлітки навчаються основ військової служби, додав Лубінець.

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«Поширенням пропаганди, пов’язаної з війною, російські окупанти намагаються стерти в наших дітях українську ідентичність, розірвати їхній зв’язок із рідною країною», – заявив український омбудсмен.

У липні повідомлялося, що в Криму дітей долучили до наметових військових зборів, де вони проходили військову та тактико-вогневу підготовку.

У серпні Центр національного спротиву повідомив, що російська влада планує поширити підручники з «новітньої історії» й у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

17 параграфів у розділі про війну РФ в Україні включають російську пропаганду, яка стверджує, що Сполучені Штати є «головним бенефіціаром» війни й називає окуповані території України «новими регіонами» Росії. Викладати по цьому підручнику почнуть вже з 1 вересня.