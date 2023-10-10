Зеленський прибув до Румунії

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Бухареста, Румунія. Про це він повідомив в твіттері.



У нього заплановані переговори з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.



«Передусім Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює наш захист. А також за максимально конструктивну солідарність, яка дає нашим країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої. Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити», – йдеться у повідомленні.



Зеленський повідомив, що під час переговорів у Румунії обговорюватимуть подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення ППО, загальну архітектуру безпеки в Чорному морі.

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Напередодні румунська сторона повідомила про візит Зеленського 10 жовтня. Офіс президента Румунії, серед іншого, повідомив, що Клаус Йоганніс під час візиту Володимира Зеленського «наголосить на конструктивних і прагматичних підходах», зокрема в питанні «повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин».

У січні цього року Йоганніс під час телефонної розмови з Зеленським висловив «занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого закону щодо меншин і погодився посилити діалог для пошуку рішень, аби забезпечити найвищі стандарти захисту для румунської спільноти в Україні, так само як і для української в Румунії»/

Минулого тижня румунські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Зеленський приїде до Румунії з візитом, першим від початку повномасштабної війни.