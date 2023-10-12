За добу Росія втратила майже тисячу своїх військових – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 284 890 своїх військових, 990 – за останню добу, повідомив вранці 12 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

танки ‒ 4905 (42 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 9264 (+44)

артилерійські системи – 6763 (+32)

РСЗВ – 811 (+2)

засоби ППО ‒ 545

літаки – 316

гелікоптери – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247(+21)

крилаті ракети ‒ 1531 (+1)

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 9170 (+25)

спеціальна техніка ‒ 9616(+1)

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних, встановили імена понад 33 тисячі загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища.

Газета The New York Times у серпні з посиланням на неназваних представників адміністрації США повідомила, що загальна кількість військовослужбовців, убитих та поранених з обох сторін війни в Україні за півтора року, що минули з початку масштабного вторгнення РФ, наближається до 500 тисяч.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.