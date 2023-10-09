ЗМІ: авіація Ізраїлю вночі продовжила завдавати масовані удари по Смузі Гази

Ізраїльські військові кажуть, що вночі авіація продовжувала завдавати ударів по Смузі Гази, щоб «знищити можливості терористичної групи ХАМАС». Про це пише видання The Times of Israel.



Повідомляється, що серед останніх уражених цілей було кілька командних пунктів; будівля, де проживають бойовики ХАМАС; командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС; «оперативний актив, який використовується ХАМАСом», розташований у мечеті в Джабалії; і актив, який терористична група використовує для розвідки.

Бойовики «Хамасу» почали свою атаку на світанку в суботу, 7 жовтня, з масованого ракетного обстрілу південного Ізраїлю, прикриваючи ним безпрецедентне, багатостороннє проникнення бойовиків в Ізраїль з Гази, вузької смуги, де проживає 2,3 мільйона палестинців.

Внаслідок масованого ракетного удару по Ізраїлю були вбиті кілька сотень людей.

Старший військовий командувач «Хамасу» Мохаммад ад-Дейф повідомив, що по Ізраїлю було випущено 5 тисяч ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Ізраїльська армія оголосила про початок контртерористичної операції «Залізні мечі» у відповідь на атаку «Хамасу».

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «країна перебуває у стані війни».