Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. На його місце призначений генерал-майор Анатолій Баргілевич. Про це свідчать укази, оприлюднені на сайті глави держави 9 жовтня.

Ігор Танцюра обіймав посаду командувача сил територіальної оборони ЗСУ з 15 травня 2022 року. За даними ЗМІ, він пережив щонайменше дві спроби замаху від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Від 1 січня до 15 травня 2022 року Силами ТрО командував бригадний генерал Юрій Галушкін.