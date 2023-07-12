«Жінку з тещею відправив до Польщі, а сам у ТРО». Подкаст «Свої серед своїх» із солістом військового оркестру Володимиром Трибелем

У дев’ятнадцятому епізоді подкасту «Свої серед своїх» свою історію Радіо Свобода розповів професійний музикант, бандурист Володимир Трибель, позивний «Капела». У березні минулого року він вирішив проміняти улюблену бандуру на автомат, а сценічний костюм на піксель. Так опинився у 128 батальйоні ТРО.

У подкасті «Свої серед своїх» Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні.

Попередні випуски можна послухати тут. Слухати подкаст можна на подкаст-платформах:

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«...вважав, що я собі не пробачу»

Напередодні повномасштабного вторгнення Володимир із родиною саме завершив ремонт у квартирі. 24 лютого вдалося переїхати, щоправда, не в новий дім, а у підземний паркінг.

Перші кілька днів ночували в машині, потім вирішили, що дружина з двома дітьми має поїхати з Києва.

«Вони поїхали і на наступний день я пішов у ТРО. Як то були такі жарти тоді: «Жінку з тещею відправив до Польщі, а сам у ТРО», – жартує військовий.

До війська Володимира спочатку брати не хотіли – без досвіду та ще й з музичною освітою. Та взяли, оскільки був наполегливий.

«Я вважав, що я собі не пробачу, якщо не піду, не має так бути. В мене руки-ноги на місці, нехай, не вмію стріляти, але копати зможу. Так воно і було. Копали, будували, падали з ніг. Ми це робили і скільки людей приходили допомагати!», – згадує Володимир.

Військовий досвід та власна музика

Володимир Трибель понад 25 років працював у Національній капелі бандуристів солістом і бандуристом. Деякий час грав у рок-гурті, працював у модельному бізнесі.

Капела бандуристів від 2015 року їздила із виступами до прифронтових міст і зони Операції об’єднаних сил. Концерти давали для розвідки, десанту, сухопутних військ, Національної гвардії.

Тобто у Володимира було якесь уявлення про війну але, звісно, що його реальний досвід виявився зовсім іншим.

«Я не заглиблювався тоді так, думаю, не я один і це великий наш мінус. З 2014-го року більшість, і я в тому числі, не уявляли, наскільки це серйозно і жахливо. Треба було готуватися, але я особисто був не готовий», – каже військовий.

У травні минулого року Володимир Трибель після навчань потрапив у Харківську область. Згодом його перевели до Києва у службу охорони, а тепер він соліст військового оркестру Національного університету оборони України. Оркестр виступає для дітей, а також в різних військових частинах.

Фронтовий досвід та усвідомлення того, що кожен день може бути останнім, спонукали Володимира повернутися до давньої мрії – запису власного альбому.

Слова до перших пісень писав ще кілька років тому, але переконаний, що вони стали лише актуальніші.

У дев’ятнадцятому епізоді Володимир Трибель розповів детальніше про те: