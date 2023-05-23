«Не просто корм, а класна страва». Подкаст «Свої серед своїх» із фронтовим кухарем «Йогуртом»

Гість дванадцятого епізоду подкасту «Свої серед своїх» старший кухар зенітно-ракетно артилерійського дивізіону 47ОМБр «Маґура» Олексій Вихренко із позивним «Йогурт». У цивільному житті – організатор подій. Служить від вересня 2022-го року.

Розповів про харчування військових, а також про свій революційний проєкт – сучасний і зручний «фудтрак» замість польової кухні радянського зразка.

У подкасті «Свої серед своїх» Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні.

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Олексій «Йогурт» – не професійний кухар, просто полюбляє готувати щось смачненьке для себе. Після повномасштабного вторгнення годував хлопців у Києві, які ремонтували військову бронетехніку. Також організовував харчування учасників волонтерської ініціативи Repair Together, коли ті їздили відбудовувати зруйновані будинки на Чернігівщині. І от тепер годує дивізіон.

Корм чи класні страви?

До того, як потрапити на службу, Олексій мало знав про організацію харчування у ЗСУ. Швидко зрозумів, що в умовах «поля» все набагато складніше, ніж, наприклад, у пунктах постійної дислокації.

Усі овочі потрібно чистити вручну, часто є проблеми з водою, наявні продукти не надто різноманітні, аби щоразу готувати щось оригінальне.

«Ми отримуємо задоволення від готування, тобто нам цей процес не напряжний. І через це у нас з'являється енергія творити, тобто не просто зробити хлопцям корм, а класну страву приготувати», – розповідає Олексій.

В ЗСУ існує окремий документ із нормами харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань. Там вказано скільки і яких продуктів має споживати військовий протягом доби.

На початку цього року міністр оборони Олексій Резніков говорив про те, що у Збройних силах запроваджуватиметься гнучка, але уніфікована система меню за зразком НАТО.

«Викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ. Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчування у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації. Весь цей масив необхідно опрацювати…» – сказав міністр оборони.

Відтак Міноборони розробляє веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.

Поки у міністерстві триває процес змін у системі харчування військових, Олексій Йогурт має власні ідеї, як покращити і спростити багато процесів.

«Я люблю все змінювати на краще, поліпшувати процеси, які не працюють або застаріли», – розповідає кухар.

Фудтрак для ЗСУ

Для приготування їжі в польових умовах військові використовують польову кухню. Це спеціальний транспортний засіб або причіп, призначений для приготування їжі та організації харчування.

Винахідником польової кухні вважають українця Антона Турчановича, який строрив її у 1904 му році. З того часу польова кухня пройшла багато модифікацій, однак її сучасний аналог – це розробка 1982 року.

Олексій переконаний, що конструкція польової кухні застаріла і має багато недоліків для використання під час воєнних дій. Щоб зібрати польову кухню та перевезти її на іншу позицію потрібно багато часу. Для її обслуговування треба багато людей, її складно мити та довго розтоплювати, особливо взимку.

Тому Олексій вирішив облаштувати кухню на колесах – фудтрак. Це більш мобільний автомобіль для забезпечення харчування військових. Розповів про це своїм підписникам в Instagram і досить швидко зміг зібрати гроші на купівлю автомобіля.

В цей час благодійний фонд «Культурні сили України» також захотів допомогти кухарю і тепер у Олексія два авто – одне він планує зробити фудтраком, а друге працюватиме для забезпечення. Там у правильних умовах зберігатимуться продукти.

Серед переваг фудтраку – для його транспортування не потрібен окремий автомобіль, сам кухар може швидко його перевезти.

У дванадцятому епізоді подкасту «Свої серед своїх» старший кухар Олексій Йогурт розповів детальніше про:

меню військовослужбовців та усі методи приготування буряка;

свій графік та чому на обід не готує і суп, і кашу;

спільну службу добровольців та мобілізованих;

усі недоліки польової кухні;

як збирається облаштовувати фудтрак і машину забезпечення;

чому фудтрак має бути на параді;

як командування відреагувало на ідею створення фудтраку;

який зв'язк між польовою кухнею та діареєю військових;

які найнезвичніші страви готував під час служби;

чому їжа – це також і настрій.

Слухати подкаст можна на подкаст-платформах:

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