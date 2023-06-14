«Зголоситися захищати країну – це сильний вчинок». Подкаст «Свої серед своїх» з капеланом Сергієм Дмитрієвим

Гість п’ятнадцятого епізоду – військовий капелан Сергій Дмитрієв із позивним «Падре».

У подкасті «Свої серед своїх» Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні.

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Про отця Сергія Дмитрієва говорять, що він руйнує стереотипи. Можливо, тому, що під час служби в церкві Московського патріархату в Херсоні отримував фінансування на патріотичні ініціативи від російського «Газпрому». Або ж через те, що під час спілкування прямий та відвертий і не намагається нав’язати будь-які переконання.

Сергій Дмитрієв народився у Росії, але з 1990-х живе в Україні. Став священником у 1996-му. Після анексії Криму одним із перших перевів свою парафію до Української православної церкви (Київського патріархату).

У 2014-му став капеланом у 30-й механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Один із ініціаторів Стіни пам’яті загиблих за Україну біля Михайлівського монастиря у Києві. Кілька місяців тому Сергій Дмитрієв став головним капеланом Командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Мета капелана – підтримати

Військові капелани – це священники різних конфесій, які служать для військових, а також працюють з їхніми родинами. Військові звертаються до капеланів із різними запитаннями – особистими, релігійними чи просто поговорити. Для цього не обов’язково вірити в Бога – до капелана за розмовою приходять і атеїсти.

Сергій Дмитрієв каже, що теми звернень різні – як і в цивільному житті:

«Священику не місце на позиціях, під час штурму чи наступу. Проте він часто присутній на передніх позиціях, але приїжджає не воювати, а підтримати».

До 2017 року капелани у ЗСУ були волонтерами або офіційно обіймали інші позиції. Згодом почали оформлювати цивільно-правові договори і працювали з ЗСУ як цивільні особи.

Після повномасштабного вторгнення був підписаний закон «Про Службу військового капеланства» і тепер капелани офіційно стали військовослужбовцями. Щоб стати капеланом, потрібно обов’язково мати вищу богословську освіту та пройти спеціальні навчання.

Навчання капеланів

Зараз капелани проходять підготовку у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Це програма до трьох місяців, де проводять польову підготовку, навчають поводженню під час бойових дій, працюють із психологічними темами.

Оскільки Сергій Дмитрієв сьогодні є головним капеланом Командування Сил територіальної оборони, його місія – розбудувати систему капеланської служби в Силах тероборони. За його словами, в силах ТРО наразі більше капеланів, ніж у інших родах військ.

Капелани сил ТРО мають свій додатковий двотижневий вишкіл, спрямований на запити капеланів.

«Ми говоримо про медіацію, конфліктологію, залежності військовослужбовців – як допомагати. Вчимо роботі з родинами загиблих, як працювати з горем, втратою, як у госпіталі підійти до пораненого, ампутанта. Наприклад, Павло Кімкін читав лекцію про міжнародне право, а журналіст Роман Цимбалюк про інформаційну безпеку», – розповідає Дмитрієв.

Сильний вчинок

На думку Сергія Дмитрієва, війна змінює кожну людину. Хтось більше згуртовується, хтось навпаки. За його спостереженнями, самі військові – найбільші пацифісти та менш агресивні, ніж люди в цивільному житті.

Водночас капелан вважає, що під час воєнних дій ідеалізувати військових – це нормально.

«Треба розуміти, що захисники теж з різним складом характеру, з різними своїми недоліками. Але ця людина зголосилася піти і захищати конкретно вас. Вона витрачає своє здоров’я, свій час на те, щоб захищати незнайому для нього людину. Це сильний сильний вчинок. Сьогодні не всі українці готові на це».

У п’ятнадцятому епізоді Сергій Дмитрієв детальніше розповів про те:

чому зараз не час для жалю та скорботи особисто для нього;

хто такий помічник капелана і хто ним може стати;

як війна змінює людину;

чому агресивніші люди в цивільному житті, а не військові;

чому ідеалізація військових – це нормально і чому він «захищатиме навіть «аватара»;

якою є різниця між військовим і цивільним світами;

яка його думка про вшанування загиблих і чому він вважає, що держава наразі робить для цього недостатньо;

як говорити з військовополоненими, з людьми, що переживають втрату;

чому розважатися потрібно навіть під час війни.

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