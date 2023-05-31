«Велика честь – воювати за свою країну». Подкаст «Свої серед своїх» з аеророзвідником Максимом Михайликом

Гість тринадцятого епізоду – аеророзвідник 68-ї окремої єгерській бригади імені Олекси Довбуша Максим Михайлик.

У подкасті «Свої серед своїх» Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні.

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Максим має значний досвід роботи у громадському секторі. Був керівником осередку Пласту в Полтавській області, працював із організаціями «Будуємо Україну разом» та «Українська академія лідерства». Однак у день повномасштабного вторгнення Максим жив і працював у Польщі. Все ж вирішив повернутися і почати захищати країну.

Повернення додому

У перші хвилини, коли Максим Михайлик дізнався про повномасштабне вторгнення, думав, що допомагатиме Україні з Польщі. Пішов у центр Вроцлава, думав, що буде мітинг. Однак там відбулася пресконференція міського голови і в кінці лунав гімн України.

«Навколо мене українців не було. Проспівав гімн, до мене підійшли журналісти, запитали, як буду діяти. Я відповів, що до цього моменту планував звідси допомагати, але тепер є сумніви», – розповідає військовий.

Вже ввечері 24 лютого Максим сидів в автобусі, що прямував до України. Поруч із ним, каже, були чоловіки 30-40 років, переважно зі східних та південних областей. Прямуючи до Львова, Максим вже знав, що піде служити.

Як став аеророзвідником

Для Максима Михайлика потрапити у ЗСУ було непросто – він загубив приписне і не мав військового квитка. Спочатку його не брали, потім пропонували роботу в штабі «Правого сектору». Однак він хотів воювати. Зрештою завдяки пластунському минулому Максим потрапив у новостворену 68-му окрему єгерську бригаду імені Олекси Довбуша.

Без жодного військового досвіду перші місяці доводилося переважно лише копати. Але з літа почав вчитися займатися аеророзвідкою. На початку у батальйоні не використовували дрони для коригування артилерії, тому Максим почав активно просувати це питання.

«Зрештою ми зробили так, що почали коригувати артилерію з дронів. Літали з власної ініціативи, розвідували. Спочатку не було ніяких навчань. Ловили інтернет, знаходили інформацію, дивилися, як дрони працюють. Знаходили людей з інших підрозділів, які допомагали», – згадує військовий.

Після зміни командування, каже Максим, аеророзвідка почала розвиватися.

«Зараз у нас гарний рівень роботи, аеророзвідка потужна».

Ставлення до війська

Максим каже, що в українській армії досі є багато недоліків та радянського, але ситуація постійно покращується. Життя у відносно мирних містах його тішить – радий, що повертаючись додому, дійсно може відпочити.

Після перемоги він не планує ставати професійним військовим, хоча зізнається, що ця робота дуже цікава.

Нещодавно Максим отримав Золотого хреста від головнокомандувача та був відзначений міністром оборони нагрудним знаком «За зразкову службу». Ось що його мотивує працювати далі:

«Мало кому випадає такий шанс – прожити таке цікаве життя у війні. Так, можна загинути, але загинуть всі рано чи пізно. Проте, якщо вибирати між якістю і кількістю життя, то я вибираю якість. Якщо так замислитись, то це велика честь – воювати за свою країну».

У тринадцятому епізоді Максим Михайлик детальніше розповів про:

те, як громадські організації допомагали його бригаді на десятки тисяч доларів;

моральний стан на початку служби у новоствореній бригаді;

спектр емоцій, які військовий проживає на лінії зіткнення;

власну думку про військкомати, які «ловлять» чоловіків на вулицях;

мотивацію добровольців та мобілізованих;

чому намагається не вдягати форму в цивільних містах;

написання власних віршів під час служби;

що для нього означають відзнаки від головнокомандувача та міністра оборони.

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