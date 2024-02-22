ООН верифікувала 10 582 загиблих цивільних в Україні через агресію РФ, але каже, що реальна кількість є «набагато вищою»

Майже дворічне повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до жахливих втрат людських життів, спричиняючи неймовірні страждання мільйонів цивільних, заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк 22 лютого.

«Широкомасштабний збройний напад Росії на Україну, який скоро триватиме вже третій рік і якому не видно кінця, продовжує спричиняти серйозні й масові порушення прав людини, знищуючи життя і засоби для існування», – сказав він.

Як повідомили у Моніторинговій місії ООН із прав людини в Україні, у своїй останній доповіді їй вдалося верифікувати 30 457 втрат серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року: 10 582 загиблих і 19 875 поранених.

«Ймовірно, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою», – кажуть в місії.

В ООН наголосили, що мільйони людей були змушені залишити свої домівки, тисячі втратили житло, сотні медичних й освітніх закладів пошкоджені або зруйновані, що суттєво порушує права людей на охорону здоров’я й освіту. «Довгостроковий вплив цієї війни в Україні відчуватиметься поколіннями», – сказав Тюрк.

В організації заявили, що протягом останніх двох років Управління ООН з прав людини задокументувало широко поширені випадки катувань, жорстокого поводження і свавільних затримань цивільних осіб російськими збройними силами. На окупованій території також були задокументовані випадки позасудових страт, насильницьких зникнень і придушення права на свободу слова і зібрань.

«Окрім цього, інтерв’ю ММПЛУ з понад 550 колишніми українськими військовополоненими та цивільними затриманими засвідчили вчинення серйозних порушень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права російськими збройними силами, включаючи позасудові страти та поширену практику катування», – йдеться в повідомленні.

Верховний комісар з прав людини закликав до ретельного й незалежного розслідування всіх порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права і знову закликав Росію негайно припинити збройний напад на Україну.

Тим часом, агентство ООН із питань міграції заявило 22 лютого, що цього року понад 14,6 мільйона людей, або 40 відсотків населення України, залежать від того чи іншого виду гуманітарної допомоги, а мільйони українських біженців за кордоном також потребують допомоги.

За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ), розташованої в Женеві, наразі в сусідніх з Україною країнах перебуває 2,2 мільйона біженців, а в усьому світі – близько 6,5 мільйонів біженців.

Близько 3,7 мільйона людей були переміщені всередині України, сім’ї все ще розділені, а діти залишилися без даху над головою, йдеться в заяві МОМ, яка також закликала міжнародну спільноту активізувати свої зусилля, щоб допомогти українським цивільним особам, які постраждали від війни.