«Фраза «мистецький фронт» дивна. Фронт тільки один». Подкаст «Свої серед своїх» із митцем Валерієм Пузіком

Гість десятого епізоду подкасту «Свої серед своїх» художник, письменник, режисер, ветеран та командир міномета Валерій Пузік.

У подкасті «Свої серед своїх» Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні.

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Валерій Пузік вперше прийшов до війська у 2015-му. Він брав участь у бойових діях на Донбасі в складі батальйону «Добровольчий український корпус «Правий сектор» (ДУК ПС). Під час повномасштабного вторгнення знову пішов захищати країну.

У подкасті розповів про створення картин під час служби, нові книжки, фільми, які хоче знімати, та ставлення до тих, хто тікає від повісток.

Художник на війні

Валерій Пузік – за освітою художник-дизайнер. Під час служби у 2015-му він також малював, але тоді, каже, картини були похмурі та сірі.

«Здається, після 2015-го мені було нецікаво малювати на папері, полотнах, бо цей матеріал здавався імітацією. Я тоді малював у Водяному, Опитному, біля Авдіївки. І коли ти там малюєш, то у цьому відчуваєш більше цінності. У цьому якась історія більша, ніж просто картинки», – розповідає художник.

Після 24 лютого він почав малювати знову – тепер фарби завжди яскраві. На картинах – багато птахів, звірів, абстракцій, сходів та заходів сонця. Картини дарує, або влаштовує аукціони. Виручені гроші переважно витрачає на забезпечення свого підрозділу. Побратими спочатку не сприймали всерйоз його хобі.

«Я просто приніс фарби, знайшов першу фанерну вставку і почав малювати. Оскільки в мене була довга пауза, мені треба було розмалюватися. Тоді почало виходити, і хлопці змінили свою думку, почали допомагати, приносити ящики, кришки».

Незважаючи на те, що Валерій Пузік – цілком людина мистецтва, він вважає, що у війську – він на своєму місці.

«Мистецького фронту» немає»

Валерій Пузік також пише вірші та прозу: романи, оповідання, дитяче фентезі, есеї. За час його служби вийшла книга «З любов’ю тато» та готуються до друку нові.

Після повномасштабного вторгнення Валерій деякий час нічого не писав, а потім вирішив написати послання сину. Так з’явилася «З любов’ю тато». Син Орест ще не вміє читати, вчиться. Ця книга як послання в пляшці, вона писалася з урахуванням того, що автора може не бути в живих. Оповідання, які передають емоції та думки батька на війні.

Ми переміщалися в Херсонській області. Було картин 15, піддони від 152-го калібру. Хлопці допомагали харчовою плівкою замотувати, щоб не зіпсувалися. Сюрреалістично

Поза тим Валерій Пузік продовжує вчитися. Наразі у Школі документального кіно. Маючи вже значний досвід сценариста, зараз він хоче знімати художні фільми, але не про війну. А якщо вже про війну, то лише комедії – про життя художника на війні.

«Ми переміщалися в Херсонській області. Було картин 15, піддони від 152-го калібру. Хлопці з розрахунку допомагали харчовою плівкою замотувати, щоб не зіпсувалися. Сюрреалістично це. Щось на межі між комедією, карикатурою і трагедією».

Фронт тільки один. І немає більше інших, окрім реального

До фрази «мистецький фронт» художник ставиться скептично:

«Фраза «мистецький фронт» дивна. Фронт тільки один. І немає більше інших, окрім реального фронту», – зазначає митець.

У десятому епізоді подкасту «Свої серед своїх» Валерій Пузік детальніше розповів про:

мотивацію участі у Революції гідності;

рішення вперше піти на війну;

документальний роман «Шахта. Ранкове зведення»;

різницю між службою зараз і в 2015-му;

повернення до цивільного життя після служби та своє бачення, як це відбуватиметься після перемоги;

початок служби у 2022-му;

організацію малювання на фронті;

продаж своїх картин;

ставлення до людей, які уникають повісток;

сприйняття цивільного життя у відносно мирних містах.

Слухати подкаст можна на подкаст-платформах:

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