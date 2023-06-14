Нескучне: перші світлини зі звільненого ЗСУ села

Українські військові досягають успіху в наступальній операції на Бердянському напрямку, заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, якого цитує Military Media Center.

У Міністерстві оборони повідомили, що станом на 12 червня українські військові звільнили сім населених пунктів.

«За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне», – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

За її словами, просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, вони взяли під контроль 90 квадратних кілометрів.

Джерело: Reuters