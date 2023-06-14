Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Нескучне: перші світлини зі звільненого ЗСУ села

Журналістам надали доступ до нещодавно звільненого українського села Нескучне.

Українські військові досягають успіху в наступальній операції на Бердянському напрямку, заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, якого цитує Military Media Center.

У Міністерстві оборони повідомили, що станом на 12 червня українські військові звільнили сім населених пунктів.

«За минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне», – написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі.

За її словами, просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, вони взяли під контроль 90 квадратних кілометрів.

Джерело: Reuters

Державний прапор України майорить над уламками зруйнованого будинку в нещодавно звільненому селі Нескучне Донецької області 13 червня 2023 року
1 Державний прапор України майорить над уламками зруйнованого будинку в нещодавно звільненому селі Нескучне Донецької області 13 червня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Український військовослужбовець ходить біля тіла російського військового, Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
2 Український військовослужбовець ходить біля тіла російського військового, Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Український військовослужбовець ходить біля тіла російського військового, Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
Майже всі будинки в селі, в якому до вторгнення проживали кілька сотень людей, були повністю знищені або пошкоджені, Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
3 Майже всі будинки в селі, в якому до вторгнення проживали кілька сотень людей, були повністю знищені або пошкоджені, Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Український військовий проходить повз тіло іншого російського військового. Кореспонденти агенції Reuters бачили щонайменше трьох мертвих російських військових, які лежали на вулиці,&nbsp;Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
4 Український військовий проходить повз тіло іншого російського військового. Кореспонденти агенції Reuters бачили щонайменше трьох мертвих російських військових, які лежали на вулиці, Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Український військовий проходить повз тіло іншого російського військового. Кореспонденти агенції Reuters бачили щонайменше трьох мертвих російських військових, які лежали на вулиці, Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
Українські військові на бойовій машині піхоти БМП-1 проїжджають повз знищений автомобіль.&nbsp;Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
5 Українські військові на бойовій машині піхоти БМП-1 проїжджають повз знищений автомобіль. Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
Неподалік від місця, де українські військові встановили національний прапор, на землі лежить танковий протектор. Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
6 Неподалік від місця, де українські військові встановили національний прапор, на землі лежить танковий протектор. Нескучне, Донецька область, 13 червня 2023 року
Зруйноване село Нескучне розташоване приблизно за 90 кілометрів на південний захід від нині окупованого Донецька
7 Зруйноване село Нескучне розташоване приблизно за 90 кілометрів на південний захід від нині окупованого Донецька
Український воїн відходить від звільненого Нескучного, а вдалині лунає артилерійський вогонь. Росія не визнала жодних здобутків України, а президент РФ Володимир Путін 13 червня заявив, що наразі не бачить необхідності в новій мобілізації, щоб протистояти українському контрнаступу
8 Український воїн відходить від звільненого Нескучного, а вдалині лунає артилерійський вогонь.

Росія не визнала жодних здобутків України, а президент РФ Володимир Путін 13 червня заявив, що наразі не бачить необхідності в новій мобілізації, щоб протистояти українському контрнаступу

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG