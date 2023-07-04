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«Не було питань: потягну, чи ні». Подкаст «Свої серед своїх» із перекладачкою, старшим стрільцем 67-ї ОМБр «Афіною»

Анна Сорочинська, позивний «Афіна»

Гостя вісімнадцятого епізоду – старший стрілець в 67-й окремій механізованій бригаді ЗСУ Анна Сорочинська, позивний «Афіна». Їй 23 роки, була добровольцем ООС, служила стрільцем 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії «Аратта». Повернулася до Києва взимку 2019-го. Мобілізувалася одразу після повномасштабного вторгнення.

У подкасті «Свої серед своїх» Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні.

Попередні випуски можна послухати тут.

На початку війни була школяркою

Коли розпочалася Революція гідності, Анна Сорочинська була школяркою. Вчилася у Вінниці, ходила на місцевий Майдан. Після того багато її старших друзів пішли на війну і дівчина замислилася, що війна швидко не закінчиться і вона сама рано чи пізно зробить так само.

Коли їй було 15, Анна поїхала по обміну у США, вивчила англійську, потім у Вінниці закінчила школу із золотою медаллю, вступила на бюджет у Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Однак навчання не тривало довго – через пів року забрала документи і пішла на війну.

Анна Сорочинська у 2018-му
Анна Сорочинська у 2018-му

Місце для служби обирала через знайомих та друзів. Стала стрільцем, хоча їй пропонували посаду медика. Відмовилася, бо вирішила, що це «не її».

«Були підрозділи, які не були готові взяти дівчину, а тим більше вісімнадцятирічну. В одному підрозділі були люди, які могли за мене поручитися, туди мене і взяли. Перша ротація була на маріупольському напрямку біля селища Водяне». – розповідає Анна.

Переклади про війну

До повномасштабного вторгнення Анна працювала менеджером, викладачем англійської у приватній школі. Була перекладачкою з англійської у видавництві «Пропала грамота». Найбільше спеціалізувалася на військовій та історичній тематиках. Перекладала про рейнджерів, іноземні легіони.

«Я з дитинства люблю історію, після школи відкрила для себе цікаві джерела, документальні фільми. Тому, коли з'явилася можливість долучитися до того, щоб такі книги перекладати, аби хтось так само, як я, прочитав і зацікавився і це українською мовою – я схопилася за таку можливість».

Анна Сорочинська
Анна Сорочинська

У тилу – трохи «не своя»

Після повномасштабного вторгнення Анна Сорочинська, як і її чоловік, який також мав бойовий досвід, мобілізувалася.

Відтоді вона завжди займає бойові посади – була помічником гранатометника, потім гранатометником. Зараз займається інформацією, яку передають щодо ворога, багато працює з картами.

Від 24 лютого Анна майже не бувала вдома. Минулого року приїздила в Київ і до батьків у Вінницю на кілька днів, цього року у травні мала офіційну шестиденну відпустку.

У тилу, каже, дратується, бо відчуває себе трохи «не своєю».

Водночас, дівчина з розумінням ставиться до чоловіків, які поки що не мобілізовані, але усвідомлюють, що їм може прийти повістка, і від неї не тікають.

У вісімнадцятому епізоді Анна Сорочинська розповіла про те:

  • чи підтримували батьки, коли ходила після школи на Майдан;
  • чому і як стала добровольцем у 2018-му;
  • як війна змінила її вісімнадцятирічну;
  • чи збіглися очікування та реальність під час перших ротацій;
  • чи була криза повернення до цивільного життя;
  • чому, опинившись на війні у 2022-му, пошкодувала, що не має вищої освіти;
  • чому служить із чоловіком у різних підрозділах;
  • у чому різниця між війною до 2022-го року і після;
  • як використовує Twitter, щоб поширювати інформацію про військову топографію;
  • чи стикалася з гендерними упередженнями під час служби;
  • як ставиться до командирів, які принципово не беруть жінок;
  • як змінилася мотивація за останні 16 місяців служби;
  • що думає про людей, які уникають мобілізації;
  • чи існують для неї два різні світи – військовий та цивільний.

Слухати подкаст можна на подкаст-платформах:

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Електронна адреса проекту: uapodcast@rferl.org

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    Наталія Патрікєєва

    Журналіст, репортер. У 2017 році перемогла у конкурсі на стипендіальну програму Радіо Свобода Regional Reporting Fellowship і приєдналася до редакції. Народилася у місті Христинівка Черкаської області. Випускниця Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та магістерської програми з медіакомунікацій Українського католицького університету. Фіналіст конкурсу професійної журналістики «Честь професії» 2017, 2019 років.

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