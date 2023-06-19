«Ми дуже багато знаємо про ворога». Подкаст «Свої серед своїх» з керівником ситуаційного центру «Донбас» Олександром Ханом

Гість шістнадцятого епізоду подкасту «Свої серед своїх» Олександр Хан, керівник ситуаційного центру «Донбас». У березні минулого року він залишив свій бізнес у сфері будівництва та IT-технологій і пішов у ТРО. А зараз займається впровадженням системи ситуаційної обізнаності «Дельта».

У подкасті «Свої серед своїх» Радіо Свобода спілкується із українцями та українками, які стали до лав Сил оборони України у російсько-українській війні.

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Повернення додому, служба в ТРО

За кілька днів до 24 лютого Олексанр Хан поїхав у відпустку до Грузії. Там у горах його і застала новина про повномасштабний напад Росії на Україну. Олександр почав шукати можливості повернення додому.

Спочатку зателефонував у посольство, потім туди поїхав. Поруч зустрів грузинів, які мали летіти до України як добровольчий легіон – приєднався до них. Однак цей літак так і не зміг піднятися у небо. Зрештою через кілька днів та чотири аеропорти Олександр потрапив до Львова, а вже звідти до Києва.

Оскільки Олександр на кілька днів «запізнився», місця для нього спочатку ніде не було. Ні в 95-й окремій аеромобільній бригаді, де колись проходив строкову службу, ні в ТРО, де вже була черга.

З часом таки вдалося приєднатися до тероборони, але спочатку неофіційно. Оформили вже в кінці березня, а до того можна було спокійно повернутися до цивільного життя – однак, каже, про це тоді не думав.

«Не було часу на роздуми – служити або ні. Однозначно потрібно було щось робити. Я не міг вчинити інакше, захищати країну комусь треба. Якщо б я вчинив інакше, я собі такий не потрібен».

Наприкінці березня під час евакуації людей із Чернігова загинув найкращий друг військового Богдан Стефанишин. Ця подія, каже, не залишила сумнівів щодо того, чи він на своєму місці у ЗСУ.

Система «Дельта»

У травні 2022-го Олександр Хан дізнався про існування ситуаційної системи «Дельта». Для того, щоб з нею працювати, був відкомандирований до Центру інновацій та оборонних технологій Міноборони.

«Дельта» – це національна військова система ситуаційної обізнаності, створена за стандартами НАТО. У ній збирається інформація про розташування сил та засобів противника. Система дозволяє в реальному часі відстежувати положення військ противника, оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого знищення. Це така собі велика база даних, яка постійно оновлюється, сучасний метод ведення війни, коли час – один із найцінніших ресурсів.

У систему потрапляє інформація, яку знайшли супутники, радари, надали люди, побачили безпілотники або знайшли спеціалісти у кіберпросторі. Розробляють систему IT фахівці, а наповнюють військовослужбовці різних рівнів.

Інформацію про противника система інтегрує на цифрову карту.

Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.

Розробку проєкту розпочали у 2015 році волонтери команди «Аеророзвідка», а після повномасштабного вторгнення її розвиток блискавично прискорився. Вже з лютого 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо запровадження системи в Силах оборони.

Зараз Олександр Хан – керівник ситуаційного центру «Донбас» і займається взаємодією з підрозділами.

«Так склалося, що зараз у нас найпотужніший досвід використання подібних систем у світі. Бо такої війни ні в кого не було. Дуже швидко все розвивається», – говорить він.

У шістнадцятому епізоді подкасту «Свої серед своїх» Олександр Хан розповів детальніше про те:

чому вирішив воювати зі зброєю, а не допомагати фінансово;

що сталося із бізнесом після його мобілізації;

якими були перші місяці служби у ТРО і як цей час змінив сприйняття життя загалом;

для чого потрібна система «Дельта» і чим вона допомагає ЗСУ;

як стати частиною системи «Дельта»;

чому в українській армії багато радянського та чи потрібні зараз паперові карти;

чому його не дратує те, як живуть люди у відносно мирних містах;

чому за понад 15 місяців служби не їздив у відпустку;

чому перший раз війна для нього закінчилася у 2016 році;

які має плани на «після перемоги» та що підтримує у складні моменти.

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