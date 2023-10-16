Мінус 9 вертольотів у Луганську та Бердянську: ЗСУ отримали касетні ATACMS?

Олександр Штупун – спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Роман Костенко – народний депутат України від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Дмитро Єфремов – експерт Української асоціації китаєзнавців
Випуски
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16:30, 16 жовтня 2023
На Токмак: ЗСУ зупинилися? У Польщі змінюється влада
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16:30, 13 жовтня 2023
Росія наближається до дороги, що забезпечує ЗСУ в Авдіївці
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16:30, 12 жовтня 2023
ЗСУ громять Росію під Авдіївкою. Підбито російський корабель
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16:30, 11 жовтня 2023
РФ пішла на найбільший штурм Авдіївки за час війни, Сирія бомбить Ізраїль
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16:30, 10 жовтня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 09 жовтня 2023
Що змінить для України атака ХАМАС на Ізраїль, Росія атакує Марфополь