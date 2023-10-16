Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

ITunes Google Podcast Підписатися

Мінус 9 вертольотів у Луганську та Бердянську: ЗСУ отримали касетні ATACMS?

Мінус 9 вертольотів у Луганську та Бердянську: ЗСУ отримали касетні ATACMS?
Embed
Мінус 9 вертольотів у Луганську та Бердянську: ЗСУ отримали касетні ATACMS?

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Олександр Штупун – спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Роман Костенко – народний депутат України від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Дмитро Єфремов – експерт Української асоціації китаєзнавців

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG