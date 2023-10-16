Мінус 9 вертольотів у Луганську та Бердянську: ЗСУ отримали касетні ATACMS?

Олександр Штупун – спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Роман Костенко – народний депутат України від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Дмитро Єфремов – експерт Української асоціації китаєзнавців