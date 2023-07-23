Грецьке консульство в Одесі стало другим після китайського, яке «зачепив російський терор» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з-поміж уражених російською атакою на Одесу є також будівля консульства Греції.

«Постраждала й будівля консульства Греції, і це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю. Очевидно, все це – глобальна загроза», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський додав: «Не було ще таких терористів, які змогли б подолати світ, і в цих кремлівських божевільних теж не вийде».

Загалом лише цієї ночі в Одесі майже 50 будинків були пошкоджені, сказав президент. Влада раніше казала, що пошкоджено, зокрема, 25 пам’яток архітектури. Російським ударом зруйновано зокрема Спасо-Преображенський кафедральний собор, постраждали будівлі в історичному центрі Одеси.

ЮНЕСКО назвала російську атаку на Одесу «зухвалою», а керівниця установи Одрі Азуле заявила, що напад є «ескалацією насильства проти культурної спадщини України».