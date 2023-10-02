МЗС Данії анонсує відкриття офісу посольства в Миколаєві

Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві – про це повідомило Міністерство закордонних справ країни 2 жовтня.

За повідомленням, про це заявив голова відомства Ларс Локке Расмуссен на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну. Рання відбудова потрібна зараз і не може чекати, поки закінчиться війна. Ми відкриваємо офіс посольства в Миколаєві, щоб посилити нашу присутність на місцях і наш діалог з місцевою владою», – цитує МЗС Расмуссена.

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У червні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив Радіо Свобода, що Данія погодилася на пропозицію президента Володимира Зеленського взяти шефство над Миколаївщиною.

Данія має посольство в Києві, яке тимчасово залишало столицю на початку російського повномасштабного вторгнення, відновивши її в травні 2022 року.

Російські війська постійно обстрілюють Миколаївську область. При цьому в листопаді 2022 року голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що після звільнення частини Херсонщини безпекова ситуація в Миколаєві покращилася. Втім, місто й область все ще зазнають російських атак.