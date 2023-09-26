Миколаївщина: через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на агропідприємстві

У Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомили, що у регіоні є влучання в об’єкт інфраструктури через нічний обстріл військами РФ.

«У Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Наразі пожежу ліквідовано. Попередньо, без постраждалих», – повідомив голова ОВА Віталій Кім.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій додали, що площа пожежі становила 700 кв.м.

За даними ДСНС, ввечері 25 армія РФ завдала ракетного удару по Миколаєву, на околиці міста поціливши в об’єкт інфраструктури. В результаті зайнялась суха трава та чагарники, пожежу на площі 5 га ліквідували.

Раніше в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) начальниця Об’єднаного пресцентру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк підтвердила нічну атаку на Миколаївщину. За її словами, у зоні відповідальності ОК «Південь» над регіоном було збито шість БПЛА, запущених армією РФ.