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Високопосадовця російського МОЗ не пустили до Данії на нараду ВООЗ

Данія поки що інцидент не коментувала

До Данії не пустили заступника міністра охорони здоров’я Росії Олега Салагая, який приїхав на нараду Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), повідомило російське посольство у Данії.

«Данська влада безпардонно порушила свої зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу на заходи в Данії офіційних представників країн-учасниць ВООЗ, у тому числі Росії», – повідомили у диппредставництві.

Посольство РФ каже, що вимагатиме від влади Данії вибачень та пояснень. Данія поки що інцидент не коментувала.

У травні 2023 року ВООЗ закрила в Москві Офіс боротьби з неінфекційними захворюваннями. Його повноваження передали Європейському бюро організації зі штаб-квартирою у столиці Данії Копенгагені.

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