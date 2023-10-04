МЗС України уточнило число загиблих і поранених поблизу Венеції українців

Українські дипломати уточнили, що в ДТП із туристичним автобусом поблизу італійського міста Венеція загинули не пʼятеро, а четверо українців, натомість число травмованих зросло з трьох до чотирьох. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, італійська сторона завершила ідентифікацію осіб, постраждалих у ДТП. Травмовані отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падуї, загроз їхньому життю немає.

«Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними», – повідомив речник.

Пізно ввечері 3 жовтня туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів неподалік міста Венеція в Італії. Загинула щонайменше 21 людина, ще 18 зазнали травм.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро написав у X, колишньому Twitter, що місце аварії було «апокаліптичним» і що він уже оголосив жалобу за «численними жертвами». Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні висловила співчуття через загибель людей.