Серед загиблих у ДТП поблизу Венеції пʼятеро українців – МЗС

Серед загиблих у ДТП з туристичним автобусом поблизу італійського міста Венеція є пʼятеро українців, ще троє громадян України травмовані, їм надається медична допомога, повідомив зранку 4 жовтня речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Українське посольство в Римі та генеральне консульство в Мілані вже займаються дорожньо-транспортною пригодою, яка сталася вночі на трасі А4 поблизу Венеції. Українські консули взаємодіють із італійськими правоохоронцями в контексті з‘ясування усіх обставин ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв‘язок із родичами», – ідеться в повідомленні.

Пізно ввечері 3 жовтня туристичний автобус із 40 пасажирами зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів неподалік міста Венеція в Італії. Загинула щонайменше 21 людина, ще 18 зазнали травм.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро написав у X, колишньому Twitter, що місце аварії було «апокаліптичним» і що він уже оголосив жалобу за «численними жертвами». Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні висловила співчуття через загибель людей.