Автобус із туристами, серед яких були українці, розбився біля Венеції, 21 людина загинула – ЗМІ

Автобус з іноземними туристами, серед яких були і українці, розбився поблизу італійського міста Венеція, внаслідок чого загинула щонайменше 21 людина, ще 18 – поранені, повідомляє агентство AP. За даними влади, автобус злетів з естакади і загорівся.

Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Як повідомив префект Венеції Мікеле Ді Барі, двоє загиблих – діти.

Керівник місцевих пожежників повідомив, що серед встановлених жертв є українські туристи. Італійське інформаційне агентство ANSA повідомило, що серед пасажирів були як німці, так і українці. Ді Барі сказав, що не може підтвердити це. Українське Міністерство закордонних справ ситуацію поки не коментувало.

Як пише агенція Reuters із посиланням на офіційних осіб, автобус, що перевозив туристів до кемпінгу, впав із висоти 30 метрів. Причина ДТП – наразі невідома.

Мер Венеції Луїджі Бруньяро написав у X, колишньому Twitter, що місце аварії було «апокаліптичним» і що він уже оголосив жалобу за «численними жертвами».

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні висловила співчуття через загибель людей.