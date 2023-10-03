Обстріл військами РФ Херсонщини – одна людина загинула, є потерпілі

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про чергову атаку військ РФ по Херсонщині.

«Сьогодні російська армія поцілила керованою авіабомбою по житловому кварталу передмістя Херсону. Через ворожий удар було зруйновано 7 будинків, під завалами опинились мирні мешканці. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей, одна людина була без ознак життя. Ліквідовано пожежу, що виникла в житловому будинку та господарчій споруді після влучання», – йдеться в повідомленні МВС.

У Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що по передмістю Херсона війська РФ били з артилерії та завдали авіаудар керованими авіабомбами. У відомстві кажуть про чотирьох травмованих місцевих жителів, але інформація уточнюється.



«Також окупанти обстріляли Білозерську громаду. Осколкові поранення отримало двоє людей – чоловік і жінка. Пошкоджено низку житлових будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури», – повідомили у прокуратурі.

За даними влади, внаслідок російських обстрілів на Херсонщині впродовж доби 2 жовтня загинули двоє людей, ще семеро були поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.