У Росії пояснюють тактичні відступи «еластичною обороною» – ISW

У Росії знайшли пояснення тактичним відступам своїх військових, пояснюючи це тим, що російські збройні сили мають так звану «еластичну оборону», пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на «відомого провоєнного блогера».

«Російський провоєнний блогер розширив заяву російського фронтовика про те, що російські командири вирішували відводити свої сили протягом усього періоду контрнаступу з «розбитих позицій», щоб вести «маневрену та активну оборону», ймовірно, маючи на увазі підхід до еластичної оборони. Інші російські провоєнні блогери нещодавно зазначили, що російським командирам дедалі частіше доводиться обирати між «марнуванням» своїх військ у контратаках для утримання тактичних позицій або протистоянням російському військовому командуванню… ризикуючи тим самим своєю кар’єрою», – вказують експерти.

Також, за повідомленням ISW, ЗСУ просунулися біля Андріївки Донецької області та Роботиного і Вербового Запорізької області.

Аналітики вказують, що українські сили 5 жовтня просунулися поблизу Бахмута. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили досягли успіху на схід від Андріївки. Російський військовий, за цими даними, також заявив, що українські війська просуваються до залізничної колії в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).