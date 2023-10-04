Реформи, яких чекають від України союзники, можна провести за три місяці – депутат Юрчишин

Реформи, яких очікують від України міжнародні партнери, реально втілити впродовж трьох місяців, адже необхідні законопроєкти вже є в парламенті. Таку заяву 4 жовтня в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зробив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, народний депутат України від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин. Він вважає, що для ухвалення відповідних рішень не потрібно довгих обговорень, а для союзників цих кроків Києва буде достатньо.

«Це цілком реально зробити в межах трьох місяців, це все вже в парламенті. Ніяких серйозних дискусій там не потрібно. Вдосконалити, адаптувати, ухвалити. І для міжнародних партнерів цього, звісно, буде досить», – сказав Юрчишин.

Він нагадав, яких першочергових кроків від української влади очікують партнери. Серед іншого це довічний моніторинг публічних діячів. Нардеп сказав, що ця умова є обов’язковою до виконання для початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

«Буквально вчора закінчила роботу місія Міжнародного валютного фонду, і є виключний перелік того, що ми маємо зробити. Перше – це поновити довічний моніторинг фінансового стану публічних діячів, відповідно до рекомендацій FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей). Для чиновників це дуже неприємно, особливо для тих, які не задіяні в корупції. Постраждають вони через те, що невелика частина їхніх колег дозволяють собі незаконні дії – але через це моніторити будуть усіх і достатньо прискіпливо. Це треба зробити якнайшвидше, бо це не лише рекомендація наших міжнародних партнерів, а єдиний із семи кроків, які добровільно на себе взяла Україна щодо початку переговорів про членство в Європейському союзі. Виконуємо це – і з боку Європейського союзу будь-які перепони на те, щоб почати з нами переговори, знімаються за визначенням», – сказав депутат.

Також Ярослав Юрчишин заявив, що до кінця 2023 року потрібно реформувати роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Через так звані «правки Лозового», за словами нардепа, велика частина корупційних справ закривається.

«Нам необхідно ухвалити закон про більшу організаційну незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Було б дуже ідеально скасувати славнозвісні так звані «правки Лозового», які абсурдно обмежили можливість розслідування в корупційних справах. Сторона захисту, тобто підозрювані і їхні адвокати, максимально затягує цю процедуру з тим, щоб вийти за терміни і за формальними ознаками суд закрив би цю справу. Це була обіцянка президента Зеленського і його команди ще в 2019 році, частково вона втілена. Але, на жаль, тільки частково. Зараз бачимо великий перелік справ, які закрили або намагаються закрити», – заявив політик.

Європейський союз, імовірно, не пізніше ніж у грудні 2023 року оголосить про початок переговорів з Україною про її вступ до ЄС, написало видання Politico з посиланням на три джерела в дипломатичних колах.

Україна перебуває в центрі зусиль щодо розширення ЄС до 35 держав, ідеться у публікації. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у вересні у щорічному зверненні до Європейського парламенту, що майбутнє України – у Євросоюзі. Наразі до Європейського союзу входять 27 держав, претендують на вступ Україна, Туреччина, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Молдова.