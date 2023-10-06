ОВА: кількість поранених внаслідок удару по Харкову зросла до 30

Кількість поранених внаслідок ранкового російського удару по Харкову зросла, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 6 жовтня.

«Поранено загалом 30 людей: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, також постраждав 11-місячний хлопчик – брат загиблої дитини. Стан більшості поранених, у тому числі дитини – середній. Також є кілька «легких» пацієнтів. Їм надали допомогу на місці», повідомив голова області.

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За словами Синєгубова, люди переважно отримали вибухові травми, осколкові поранення рук і ніг, обличчя, гематоми. Двоє постраждалих мають гостру реакцію на стрес.

Зранку 6 жовтня російські військові завдали два удари по Харкову – в Київському та Основʼянському районах міста. Внаслідок цього загинули 10-річний хлопчик і його бабуся.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.