За минулу добу внаслідок ударів по Авдіївці загинуло троє людей – Барабаш

Внаслідок авіаракетних ударів армії РФ по Авдіївці на Донеччині минулої ночі загинули троє цивільних людей, розповів очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

«Місто обстрілюють цілодобово, зруйновано декілька багатоповерхівок, руйнування по місту вже неможливо відстежувати», – сказав Барабаш.

У ранковому зведенні 22 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського. Тут Сили оборони України відбили понад 15 російських атак.

Активізація російських військ під Авдіївкою почалася 10 жовтня. Тоді вони атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії позиції ЗСУ і саме місто. За оцінкою Інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.

Британська розвідка 17 жовтня припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року.