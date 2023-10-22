ISW: попри неефективну тактику і втрати, Авдіївка залишається пріоритетною ціллю для військ РФ

Українські війська, ймовірно, відбили черговий російський наступ на Авдіївку впродовж останніх кількох днів і завдали значних втрат військам РФ у цьому районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається у звіті, українські та російські джерела вказали, що російські війська здійснили ще один наступ на Авдіївку 19-20 жовтня, а геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, підтверджують, що російські сили справді досягли незначних успіхів на північний захід від Авдіївки.



Аналітики ISW вважають, що факт того, що російські війська продовжують перенаправляти хвилі особового складу та техніки для наступальних зусиль у районі Авдіївки, свідчить про те, що російське командування й надалі віддаватиме пріоритет цьому напрямку.



«Схоже, що російські війська продовжують використовувати неефективну та дорогу тактику в наступальних зусиллях поблизу Авдіївки, що призводить до великих втрат особового складу та техніки, і те, що вони постійно робили це під час кількох хвиль атак протягом останнього тижня, свідчить про те, що російське військове командування надає пріоритет цьому напрямку, незважаючи на втрати, що продовжуються і зростають», – йдеться у звіті.

Британська розвідка 22 жовтня зазначила, що нещодавні російські атаки Авдіївки «призвели до 90% збільшення втрат росіян, зафіксованих українським МО».

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У ранковому зведенні 22 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку, війська РФ вели безуспішні наступальні діїв районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського. Тут Сили оборони України відбили понад 15 російських атак.

Активізація російських військ під Авдіївкою почалася 10 жовтня. Тоді вони атакували великою кількістю танків та іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії позиції ЗСУ і саме місто. За оцінкою Інституту вивчення війни, таким чином російська армія хоче відтягнути сили ЗСУ на Авдіївський напрямок, щоб зупинити їхнє просування на півдні України.

Британська розвідка 17 жовтня припустила, що наступ російських сил на Авдіївському напрямку, є найзначнішою наступальною операцією для РФ щонайменше з січня 2023 року.