Гуменюк відреагувала на інформацію щодо «висадки ЗСУ на лівому березі Дніпра»

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) про ймовірну висадку Збройних сил України на лівому березі Херсонської області.

Під час телемарафону 22 жовтня вона наголосила, що «робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною», і закликала «не поспішати, а довіряти військовим».

Також Гуменюк сказала, що «в стверджувальному тоні говорити про це зарано, тому що це висновки аналітиків».

На думку Гуменюк, «дуже дивно звучить», що інформація щодо висадки ЗСУ на лівий берег Херсонщини підтверджена військкорами РФ, «тож не варто сприймати їхні твердження як докази».

«Ми говоримо про те, що робота наша бойова ведеться на різних напрямках, різними способами, опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога», – поінформувала речниця.

За її словами, зачистка частини лівого берега необхідна, щоб «полегшити життя правому берегу», адже окупаційні війська продовжують його обстріли, атакують, в тому числі з повітря. Тому наразі першочергова задача Сил оборони – «полегшити життя мирного населення», зазначила речниця.

«Про просування в таких масштабах не йдеться, а йдеться про бойову роботу, результати якої можуть бути проголошені тільки тоді, коли є закріплений результат», – пояснила Гуменюк.

Вона акцентувала, що такі «проголошення, які вже лунали і раніше, дуже шкодять бойовій роботі». Речниця вкотре наголосила, що «робота довкола якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною».

«Тому давайте не поспішати, а довіряти військовим, які цю роботу роблять», – резюмувала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру.

Раніше, у звіті Інституту вивчення війни від 19 жовтня йшлося про те, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі річки на Херсонщині,