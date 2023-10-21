«Гепард» на ім’я «Котик». Репортаж з позиції розрахунку протиповітряної оборони на півдні

«Кількість має значення». Так про необхідність зенітних самохідних установок німецького виробництва «Гепард» як найбільш ефективну зброю знищення «шахедів» сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Розмова в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» вийшла на початку жовтня – тоді, коли майже щодня протягом трьох тижнів поспіль, як повідомляли українські військові, південь України, передусім Подунав’я, атакували ударні БпЛА типу Shahed.

Із екіпажем одного з «Гепардів» в Одеській області поспілкувалася кореспондентка Радіо Свобода.

«Одеса», «Гуцул», «Дюран» – позивні військовослужбовців, які несуть службу на бойовій машині, що ласкаво зветься ними «Котиком». «Котик» «Гепард» трохи старший за віком від найстаршого з бійців – 49-річного водія-механіка «Дюрана». Утім, справа не у віці, а в ефективності роботи – про неї свідчать намальовані на броні п’ять обрисів «шахедів». Стільки, п’ять, наразі їх вдалося збити цьому екіпажу «Гепарда».

«Заводимось, прогріваємо основний двигун, додатковий двигун, і хвилин за десять готові до бойової роботи. Хлопці стріляють, а мені зсередини ледве чути – настільки товста у машини броня. Інколи жалкую навіть, що не можу подивитися момент збиття», – розповідає «Дюран». У довоєнному житті чоловік працював у торговельній мережі пакувальником товару, зараз хвацько справляється з «Гепардом». Тут все просто, каже, «дві педалі та штурвал – як на велосипеді кататися».

Бійці розказують, що двомісячні тренування екіпажів «Гепардів» у Німеччині складалися з теорії та практики на полігоні, де відпрацьовувалася стрільба не тільки по повітряних, а й по наземних цілях. Свого часу «Гепарди» створювалися передусім для прикриття дій Сухопутних військ. За наших умов працювати доводиться поки що по «літаючих мопедах», як охрестили українці ворожі дрони-камікадзе за їхній характерний звук.

Рік тому одесити серед перших в Україні «познайомилися» з прильотами «шахедів». Спочатку противник бив по військових об’єктах, потім – восени та взимку – вдався до систематичних атак енергетичної інфраструктури. Від початку серпня цьогоріч, повідомила українська влада, цілями масованих атак дронів російські війська обрали інфраструктуру портів української частини Дунаю.

Керівниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначає, що упродовж останніх кількох місяців противник постійно змінював тактику повітряних атак: запускав ударні безпілотники з різних напрямків, комбінував «шахеди» з ракетами, використовував десятки дронів у кілька хвиль.

Як розповів Радіо Свобода командир зенітно-ракетного дивізіону, 29-річний майор на ім’я Андрій, загалом на сьогодні саме «Гепардами» знищено близько 50 ударних дронів. З цієї кількості конкретно його підрозділом з кількох машин – майже тридцять. «Але для повного перекриття узбережжя такої техніки потрібно в рази більше. В достатній кількості «Гепарди» значно убезпечили би порти та критичну інфраструктуру», – каже він.

Протилежністю усміхненому 20-річному оператору-навіднику з позивним «Одеса» є зосереджений «Гуцул», командир машини. Шматок південного неба на німецькому «Гепарді» прикривають хлопці з Одещини та Івано-Франківщині. «Одеса» та «Гуцул» розповідають, що працюють по повітряних цілях максимально холоднокровно. Хоча обидва визнають: «серденько інколи тьохкає». За нашими спинами, мовлять без пафосу, – людські життя, тому завданням є «ціль виявлено – ціль уражено».

У вересні російська армія випустила по Україні понад пів тисячі ударних БпЛА типу Shahed. Такими є дані Defence Express. Максимальна пауза між ударами, зазначають аналітики, складала лише два дні.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат передбачає, що з настанням нового холодного сезону противник посилить по Україні саме дронові, а не ракетні атаки. «Шахеди» для російської армії залишаються дешевим і простим засобом для терору глибокого тилу.