Сили РФ атакували Торецьк та ще три села на Донеччині, двоє загиблих – ОГП

У першій половині дня, 22 жовтня, армія РФ атакувала чотири населені пункти на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще троє отримали травми, повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідством встановлено, що зранку 22 жовтня російська армія обстріляла село Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм на території власного домоволодіння загинув 58-річний місцевий житель.

«Під мінометним вогнем загарбників опинилося село Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання ворожого снаряда в легковий автомобіль загинув 61-річний чоловік. У селі Нетайлове Покровського району внаслідок російського обстрілу тілесні ушкодження дістав 19-річний юнак», – кажуть у відомстві.

Також відомо, що в Торецьку через удар армії РФ отримали контузії жінка віком 59 років і 60-річний чоловік.

«Вибухами також пошкоджені приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди й автомобілі», – підсумували в Офісі генпрокурора.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.