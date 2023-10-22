Україна підтвердила депортацію 20 тисяч дітей, але реальна цифра більша – Зеленський

Україна підтвердила, що РФ незаконно депортувала 20 тисяч українських дітей, але реальна цифра набагато більша», зазначив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Президент відзначив відзначив роль Катару у поверненні незаконно депортованих українських дітей.

«Тільки те, що ми можемо підтвердити документально – це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці», – сказав президент.

Зеленський також подякував Катару за гуманітарну підтримку та 100 млн доларів, виділених на зміцнення енергетики, лікарень, тощо.

Лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що «попри глобальні виклики, участь країн Затоки дуже важлива для реалізації української формули миру».

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року станом на 31 липня з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.