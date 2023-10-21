На Харківщині ракета вдарила по терміналу «Нової пошти», є загиблі та постраждалі – Зеленський

Російські військові ввечері в суботу, 21 жовтня, здійснили ракетний удар по Харковщині, влучили по терміналу «Нової пошти», повідомив президент Володимир Зеленський.

«Звичайний цивільний обʼєкт. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким! Станом на цей час відомо про 13 постраждалих. На місці працюють усі служби, триває рятувальна операція», – зазначив він.

У зв’язку з цим, Зеленський заявив, що «потрібно збільшувати тиск на державу-терориста і щодня відповідати на російський терор результатами на передовій».

«Потрібно зміцнювати єднання світу в протистоянні терору ще більше. І ми це робимо. Росії нічого не вдасться досягти терором і вбивствами. Кінець для всіх терористів один: відповідальність за скоєне», – сказав президент.

У Харкові ввечері, 21 жовтня, чули вибухи, розповів міський голова Ігор Терехов.Водночас, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Харківській області оголошена загроза застосування балістичного озброєння.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Зокрема, обстрілів регулярно зазнає Харківська область.

Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.