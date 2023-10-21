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У Бериславі під завалами будинку виявили тіло жінки – поліція

У Бериславі на Херсонщині під час розбирання завалів після чергового обстрілу силами РФ, виявили тіло жінки, кажуть у поліції

У Бериславі на Херсонщині під час розбирання завалів після чергового обстрілу сил РФ, виявили тіло жінки, йдеться в повідомленні місцевої поліції.

«У Бериславі під час розбирання завалів зруйнованого російською бомбою будинку виявлено тіло жінки. Поліцейські встановили її особу» – кажуть у відомстві.



За даними поліцейських, загиблою виявилась 56-річна місцева жителька, яка доглядала за будинком і на момент авіаційного удару ще 19 жовтня прийшла годувати собак.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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