Армія РФ вдарила по Нікополю, є загиблий – Дніпропетровська ОВА

Російські війська в суботу обстріляли Дніпропетровську область, загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог ударив із важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік. Зараз усю інформацію уточнюємо», – повідомив Лисак у Telegram.

Раніше повідомлялося, що вночі в Кривому Розі лунали вибухи. Влада повідомила про руйнування на об’єкті промислової інфраструктури і пожежу на складі. Минулося без загиблих та постраждалих.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.