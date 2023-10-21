Війська РФ уночі вдарили по Кривому Рогу. Влада повідомила деталі

Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко підтвердив, що вночі російські війська атакували Кривий Ріг.

«Внаслідок влучання рашистського дрона зайнялося складське приміщення, але співробітники ДСНС оперативно пожежу ліквідували. Ракетним ударом завдано руйнувань промисловому об’єкту. Найголовніше, що люди не постраждали», – повідомив Ситниченко у фейсбуці.

За його словами, стан жінки, пораненої внаслідок вечірнього влучання ракети по дачному кооперативу, наразі стабільний.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.