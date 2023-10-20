У Кривому Розі під час тривоги пролунали вибухи

У ніч із 20 на 21 жовтня в кількох областях України, переважно на сході і півдні, лунала повітряна тривога. У Кривому Розі в цей час пролунали вибухи, повідомляє «Суспільне».

Політик Олександр Вілкул, який живе в Кривому Розі, опівночі 21 жовтня повідомив, що в місті минулося без втрат.

«За наслідками ракетних та дронових ударів. Попередньо – без втрат. Це головне. Інша інформація – вже зранку», – написав у телеграмі Вілкул.

Після півночі був оголошений відбій тривоги в усіх областях, але станом на 0:50 у Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях знову оголошена небезпека.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.