Лисак: Росія обстріляла дачний кооператив у Кривому Розі, загинув чоловік

Російська армія обстріляла Кривий Ріг, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 20 жовтня.

«Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік», – заявив він.

Крім того, 57-річна жінка зазнала осколкових поранень – за словами Лисака, вона в лікарні у важкому стані.

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Голова області додав, що обстріл спричинив пожежу, яку вже ліквідували.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.