Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Лисак: Росія обстріляла дачний кооператив у Кривому Розі, загинув чоловік

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілів Кривого Рогу, вересень 2023 року

Російська армія обстріляла Кривий Ріг, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 20 жовтня.

«Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік», – заявив він.

Крім того, 57-річна жінка зазнала осколкових поранень – за словами Лисака, вона в лікарні у важкому стані.

Читайте також: ОВА: війська РФ завдали удару поблизу Дніпра, виникла пожежа – без жертв

Голова області додав, що обстріл спричинив пожежу, яку вже ліквідували.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG