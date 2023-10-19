ОВА: війська РФ завдали удару поблизу Дніпра, виникла пожежа – без жертв

Російські війська у четвер завдали удару по території Дніпровського району Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вибух у Дніпровському районі. Через ворожу атаку сталася пожежа. Попередньо, загиблих і постраждалих немає», – написав Лисак у Telegram.

Раніше низка місцевих пабліків повідомили про вибухи, які було чути в районі Дніпра.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.