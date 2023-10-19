Через російський ракетний обстріл частина споживачів на Миколаївщині залишилась без світла – Міненерго

Унаслідок ракетного удару сил РФ по Миколаївщині знеструмлені 800 споживачів, причина – пошкодження лінії електропередачі, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

За даними відомства, також обстрілом військ РФ пошкоджено дві лінії електропередачі у Харківській області. Споживачі при цьому не знеструмлювалися.

«Окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні з РФ території. Через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 19 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», – додали у Міненерго.

Загалом за добу енергетики заживили 1,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти в Чернігівській області, вказали у відомстві.

Раніше сьогодні повідомлялося, що вночі російські військові вдарили крилатою ракетою по Миколаєву. За даними влади, виникла пожежа складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Без постраждалих.