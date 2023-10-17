«Пряма брехня і російське ІПСО» – «Укренерго» про графіки відключень електрики

Обсягів виробництва в Україні електроенергії наразі достатній для покриття потреб споживачів, підстав для запровадження графіків відключень немає, повідомляє 18 жовтня у фейсбуці НЕК «Укренерго».

«Недоброчесні медіа і телеграм-канали почали використовувати торішні відео і сюжети, стверджуючи, що в Україні запроваджуються графіки відключень. Це пряма брехня і російське ІПСО.

Офіційно заявляємо, «Укренерго» не планує жодних обмежень споживання найближчим часом – якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему», – йдеться у повідомленні.

Мета фейкових повідомлень – «посіяти паніку, недовіру, виснажити українців», вважають в «Укренерго».

Рік тому, в жовтні 2022 року, російські військові розпочали масовані обстріли обʼєктів української енергосистеми, що з листопада призвело до численних відключень електрики практично на всій території України. Упродовж зими в більшості регіонів діяли графіки відключень електрики, ситуація виправилася лише в березні, коли сили РФ скоротили число атак на енергосистему.