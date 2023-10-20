Через обстріли та негоду опинились без світла жителі 9 областей – Міненерго

Через обстріли армії РФ та нагоду без електроенергії наразі перебувають жителі дев’яти областей України, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

За даними відомства, через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 4 населених пункти, на Дніпропетровщині – 2 населених пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Загалом за добу енергетики заживили 16,5 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях.

«Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної», – кажуть у відомстві.

Також відомо про те, що внаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Одеській областях.

Через несприятливі погодні умови без світла залишається частина споживачів у Київській області, уточнили в Міненерго.

Спеціалісти кажуть, що в Запоріжжі заживили багатоквартирний будинок, який було знеструмлено внаслідок нещодавньої ракетної атаки. Світло повернули для всіх споживачів.

«У Херсоні минулої доби підключили 22 точки доступу, знеструмлені після підтоплення. Без світла залишаються 1,5 тис. споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли», – зазначили у Міненерго.