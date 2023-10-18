Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю знеструмлено 100 абонентів – Міненерго

Внаслідок ракетного удару сил РФ у ніч проти 18 жовтня були знеструмлені споживачі в Запоріжжі, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

За даними відомства, через атаку армії РФ по Запоріжжю, відключено електропостачання у багатоквартирному будинку, знеструмлено 100 абонентів.

«У Харківській області відновлено газопостачання для 1,2 тис. домогосподарств, які залишилися без газу внаслідок обстрілу газорозподільних станцій (ГРС). Залишаються без газопостачання майже 800 домогосподарств. Тривають аварійно-відновлювальні роботи», – кажуть у пресслужбі відомства.

Також відомо про те, що через обстріли на Донеччині знеструмлювалися понад 5 тис. споживачів, а на Дніпропетровщині – 1,5 тисячі. Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Загалом за добу енергетики заживили 16,7 тисячі споживачів. Більшість із них – це абоненти в Харківській та Донецькій областях.

«Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної», – зазначили в Міненерго.

У Херсоні, за даними енергетиків, через підтоплення залишаються знеструмленими 1,5 тис. споживачів.

«У Львівській області через технічні порушення роботи на газорозподільному пункті припинено газопостачання для 285 житлових будинків. Ведуться відновлювальні роботи», – розповіли в відомстві.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.