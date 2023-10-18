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У ВМС підрахували, скільки кораблів утримує Росія в Чорному морі

Станом на ранок 18 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі РФ утримує шість свої кораблів, кажуть у ВМС ЗСУ

Станом на ранок 18 жовтня на бойовому чергуванні в Чорному морі Росія утримує шість своїх кораблів, ракетоносіїв серед них немає, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі, за даними ВМС, на бойовому чергуванні перебуває одне російське судно.

«У Середземному морі 3 ворожих кораблі серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 8 ракет», – уточнили в відомстві.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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